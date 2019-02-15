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АВТО

Bentley привезет в Женеву самый быстрый внедорожник в мире Bentayga Speed

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Британский автопроизводитель Bentley собирается показать на Женевском мотор-шоу модель Bentayga Speed, являющуюся самым быстрым внедорожником на планете.

До этого момента данный титул принадлежал Lamborghini Urus, который мог разогнаться до 305 км/ч. Однако новинка от британской марки опередила его на 1 км/ч. Все благодаря обновленному мотору W12 объемом 6,0 литра и мощностью 635 «лошадок». Она способна разогнаться до первой «сотни» за 3,9 секунды, что на 0,3 секунды больше, чем у ее основного конкурента.

Инженеры Bentley также доработали 8-скоростной АКП и подвеску. Версия Speed имеет несколько отличий от оригинала: затемненную переднюю оптику, спойлер, радиаторную решетку более темного цвета, уникальные колесные диски, а также эмблемы спецверсии на различных поверхностях.

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