АвтоВАЗ выпустил учебную версию Lada Granta для автошкол

Отечественная компания АвтоВАЗ заявила о старте продаж учебного варианта Lada Granta, который был создан для автошкол.

Подобные транспортные средства уже на предприятии оборудуются еще одним зеркалом для инструктора, необходимыми наклейками и дополнительными педалями. Переплата в сравнении со стандартной версией равна 28 000 рублям. Гарантия, как и в случае с обычной «Грантой», составляет три года или 100 000 километров пробега.

Машина прошла все необходимые сертификации, а потому ей не требуются правки в ПТС. Помимо всего прочего, дублирующие педали реализованы на базе металлического вала, а не тросового привода, поэтому, гораздо надежнее и долговечнее.