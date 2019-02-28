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Археологи восстановили последние месяцы жизни древнего ленивца по найденному зубу

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Около 27 000 лет назад в центральном Белизе гигантский ленивец испытывал сильную жажду. Область, в которой он обитал, была засушливой, совсем не похожей на сегодняшние густые джунгли. Максимум последнего оледенения запер большую часть влаги на Земле в полярных ледяных шапках и ледниках. Уровень грунтовых вод в районе был низким.

Гигантский ленивец – зверь высотой до 4 метров, в конце концов, нашел воду в глубокой воронке с крутыми краями, спускающимися к водной поверхности. Здесь он и совершил свой последний в жизни глоток. В 2014 году дайверы обнаружили останки ленивца – части зуба, плечевой кости и бедра – во время поиска древних артефактов майя в Каре Бланке, Белиз.

Хоть зуб животного частично окаменел, в нем все еще оставалось достаточное количество неизменной ткани для проведения стабильного анализа изотопов углерода и кислорода, что позволило ученым узнать, что ел ленивец в последний год своей жизни. Это, в свою очередь, дало возможность специалистам раскрыть много новой информации о климате и окружающей среде региона на тот период времени. Исследователи считают, что результаты, опубликованные в журнале Science Advances, помогут в будущем более детально изучать подобные окаменелости.

«Мы начали наше исследование в надежде получить больше информации о ландшафте, в котором обитали и вымерли крупные млекопитающие, а затем появились люди», – отметила аспирантка Университета Иллинойса Джин Т. Лармон, возглавлявшая исследование вместе с профессорами антропологии Лизой Лусеро и Стэнли Амброузом. «В процессе изучения мы выяснили, какая часть зуба лучше всего сохранила свою целостность для проведения анализа. И нам также удалось усовершенствовать методы исследования подобных образцов».

Новые результаты «дополняют доказательства того, что множество факторов, помимо изменения климата, способствовали исчезновению мегафауны в Северной и Южной Америке», – заявила Лусеро, которая изучает древних майя в центральном Белизе. «Одним из таких потенциальных факторов является появление людей в промежуток от 12 000 до 13 000 лет назад».

По словам Лармон, зубы гигантских ленивцев, таких как Эремотерий, найденные в Белизе, отличаются от зубов других крупных млекопитающих, таких как мамонты, которые вымерли между 14 000 и 10 000 лет назад.

«У зубов гигантских ленивцев нет эмали, твердого наружного зубного слоя, который можно проанализировать, чтобы узнать об их рационе», – сообщила она.

Существуют и другие факторы, которые ограничивают способность ученых изучать зубы древних ленивцев. К примеру, у большинства окаменелостей минералы заменяют часть или все оригинальные ткани и кости.

Используя катодолюминесцентную микроскопию, метод, который вызывает свечение минералов и помогает определять степень минерализации в окаменелостях, исследователи обнаружили, что один из видов зубной ткани – плотный ортодентин – был в основном нетронутым.

Лармон выбурила 20 образцов ортодентина для изотопного анализа вдоль фрагмента зуба длиной 10 сантиметров, который охватывал более года жизни животного.

«Это позволило нам впервые отследить ежемесячные и сезонные изменения в рационе ленивца и климате, а также выбрать наилучшую часть зуба для надежного радиоуглеродного датирования», – сообщил Амброуз.

Изотопный анализ показал, что гигантский ленивец пережил длинный сухой сезон, который длился около семи месяцев и был зажат между двумя короткими дождливыми сезонами. Исследование также показало, что существо обитало в саванне, а не в лесу, и потребляло множество растений, которые заметно отличались между собой во влажный и сухой сезоны.

«Мы выяснили, что это огромное социальное существо способно довольно легко адаптироваться к сухому климату, изменяя свой рацион и употребляя в пищу то, что более доступно в настоящий момент времени», – добавила Лармон.

«Это подтверждает теорию о том, что ленивцы питались разнообразной пищей», – отметила Лусеро. «Это объясняет, почему они были так широко распространены в регионе и почему смогли просуществовать на Земле так долго. Вероятно, причина этому заключалась в их быстрой адаптации к изменяющимся условиям».

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