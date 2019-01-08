«Яндекс» объявил о начале испытаний своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

В «Яндексе» отметили, что в американском городе Лас-Вегас стартовали дорожные тесты их нового беспилотного авто.

Согласно словам Мелиссы Макдональд, сотрудницы компании, тестирование проводится в рамках ежегодного мероприятия CES и носит демонстрационный характер. Любой посетитель выставки сможет покататься на этом автомобиля, начиная с сегодняшнего дня. В будущем планируется провести аналогичные тесты в Израиле.

Пока неизвестно, как много людей воспользовалось возможностью проехать по городу на беспилотном транспорте. Макдональд добавила, что в кабине автомобиля сидит сотрудник компании, который следит за безопасностью движения, а само авто настроено под дороги Лас-Вегаса.