Xiaomi выпустит еще два новых смартфона под брендом Redmi

Производитель гаджетов Xiaomi из КНР собирается выпустить еще две модели под брендом Redmi: улучшенную версию Note 7 с приставкой Pro и бюджетный смартфон Go.

Первая новинка будет оснащена камерой от Sony и сравнительно мощным 8-ядерным чипсетом Snapdragon 675. В качестве операционной системы будет использоваться Android версии 9.0. Ее анонс и выход должны состояться в ближайшие недели. Она будет стоить немного дороже Note 7, который сейчас продается за 150 долларов.

Что касается модели Redmi Go, то ее оснастят 5,9-дюймовым экраном и 1 гигабайтом ОЗУ. Она станет самым дешевым девайсом в линейке – эксперты считают, что ее ценник вряд ли превысит отметку в 70 долларов. Разработка устройства находится на завершающей стадии.