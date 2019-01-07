Xiaomi выпустит две новые версии популярного смартфона Pocophone F1

Представители китайской компании Xiaomi объявили о скором появлении на рынке двух новых вариантов популярного гаджета Pocophone F1, относящегося к флагманским девайсам бренда.

В техническом плане смартфон остался прежним – у него лишь слегка изменился дизайн благодаря появлению двух новых расцветок: матрично-черного и желтого. В настоящее время в продаже можно найти красный, синий, черный и темный вариант мобильного аппарата.

Напоминаем, что данная модель оборудована мощным процессором Snapdragon 845, 6 гигабайтами ОЗУ (есть вариант с 8 гигабайтами) и огромным экраном диагональю 6,18 дюйма. Сзади у Pocophone F1 имеется двойная камера с датчиком от «Сони». Ранее инсайдер Бен Гескин отметил, что компания уже работает над новым поколением модели.