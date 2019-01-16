Xiaomi улучшит дизайн своих смартфонов в 2019 году

Лей Цзунь, руководитель Xiaomi, сообщил, что в этом году поклонников бренда ожидает сюрприз в виде значительной доработки дизайна новых гаджетов компании.

Глава китайского производителя девайсов решил выступить с подобным заявлением после появления множества сообщений от фанатов в Weibo, в которых они жалуются на неказистый внешний вид смартфонов. Аналогично высказался руководитель отдела по продуктам Ван Тенг, который пообещал появление аппаратов с гораздо лучшим дизайном в 2019 году.

Стоит отметить, что недавно компания выпустила модель Redmi Note 7, которая получила вырез в виде капли на передней панели и градиентную заднюю сторону. Не исключено, что другие смартфоны суббренда будут обладать схожей внешностью.