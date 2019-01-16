Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
ГАДЖЕТЫ

Xiaomi улучшит дизайн своих смартфонов в 2019 году

Дата:
категория: ГАДЖЕТЫ

Лей Цзунь, руководитель Xiaomi, сообщил, что в этом году поклонников бренда ожидает сюрприз в виде значительной доработки дизайна новых гаджетов компании.

Глава китайского производителя девайсов решил выступить с подобным заявлением после появления множества сообщений от фанатов в Weibo, в которых они жалуются на неказистый внешний вид смартфонов. Аналогично высказался руководитель отдела по продуктам Ван Тенг, который пообещал появление аппаратов с гораздо лучшим дизайном в 2019 году.

Стоит отметить, что недавно компания выпустила модель Redmi Note 7, которая получила вырез в виде капли на передней панели и градиентную заднюю сторону. Не исключено, что другие смартфоны суббренда будут обладать схожей внешностью.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Сети опубликованы новые фото смартфона iPhone XI
  2. Первый 5G-смартфон Samsung получит название Galaxy S10 X
  3. Появилось первое фото смартфона OnePlus 7

Эти новости могут вас заинтересовать

В России обвалились цены на iPhone 8

За «умной» колонкой «Яндекса» в центре Москвы выстроилась огромная очередь

Эксперты назвали самые бесполезные функции смартфонов

Xiaomi Redmi 5A назван самым популярным смартфоном на Android

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках