Xiaomi работает над улучшением сканирования отпечатков пальцев на дисплее

Сканеры отпечатков пальцев – современные инструменты быстрого распознавания личности, которые зачастую крайне неудобно размещены на гаджетах, из-за чего их не удается использовать мгновенно.

Амир Сиддики из XDA Developers прекрасно осведомлен о недостатках современных сканеров отпечатков пальцев. Он считает, что им «предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут полностью заменить обычные датчики их безупречными аналогами», однако без перемен в этой области точно не обойдется.

«Сканеры отпечатков пальцев, интегрированные в дисплеи, быстро набирают популярность, и мы наверняка увидим гораздо больше моделей с данной опцией в 2019 году. На данный момент времени датчики на экранах не такие быстрые и надежные, как стандартные сканеры, однако в будущем они будут улучшаться и усовершенствоваться, чтобы в конечном итоге превзойти модели предыдущего поколения».

Судя по всему, это может произойти гораздо быстрее, чем многие рассчитывали; Сэм Байфорд из The Verge, освещающий события в Азии, сообщил, что Xiaomi работает над новыми датчиками отпечатков пальцев.

Речь идет о совершенно новом типе технологии сканера отпечатков пальцев, которая была подтверждена президентом и соучредителем Xiaomi Лин Бином. В GSMArena решили описать его в виде «сканера отпечатков пальцев следующего поколения».

Новый датчик решит одну очень большую проблему, а именно – невозможность разблокировать телефон без необходимости смотреть на его экран. Дело в том, что отпечаток считывается только с крайне маленького участка дисплея.

«Это означает, что пользователю нужно быть очень точным в отношении того, где он касается экрана своим пальцем. В итоге становится почти невозможно разблокировать телефон, не глядя на его переднюю панель», – отмечает Хэдли Саймонс в Android Authority.

Байфорд показал в видео прототип телефона с новым датчиком отпечатков пальцев с активной площадью 25 x 50 миллиметров. Перевод: пользователям будет гораздо легче разблокировать новый смартфон, так как для этого им нужно будет просто нажать почти на любую область экрана. Все благодаря увеличенной области работы датчиков.

По словам Сиддики, представители Xiaomi утверждают, что теперь разблокировать телефон можно будет, не глядя на экран – это показывает их уверенность в новой технологии с большей областью распознавания.

«Вы сможете просканировать палец, всего один раз приложив его к экрану, а затем разблокировать дисплей, нажав почти на любую его область», – отмечают в GSMArena. Поскольку активная области аутентификации составляет 25 на 50,2 миллиметра, то можно с полной уверенностью говорить о том, что эта самая большая площадь сканера среди всех девайсов, имеющихся сейчас в продаже, отмечает Саймонс из Android Authority.

Издание GSMArena добавило: «По словам Лин Бина, площадь разблокировки составляет 50 на 25 миллиметров, что более чем в пять раз превышает площадь нынешних дисплейных сканеров и почти в 15 раз – стандартных датчиков, размещаемых на задней панели смартфонов Xiaomi».

В пятницу Аджай Шринивасан, The Mobile Indian, опубликовал предысторию этой новости: «Данная информация была получена из видео, размещенного на аккаунте Бина в Weibo, в котором рассказывается о последней реализации передовой технологии сканирования отпечатков пальцев на экране. Ролик показывает, что в прототипе устройства Xiaomi появилась новая функция разблокировки отпечатка пальца, охватывающая область размером 50 x 25 миллиметров».

Сроки? Байфорд сказал, что президент китайской компании не упомянул, когда состоится серийный выпуск смартфона с подобной технологией.

В GSMArena отметили, что многое зависит от того, как эту опцию воспримут поклонники. Если прием окажется теплым, что Xiaomi обязательно рассмотрит возможность внедрения нового сканера в свои будущие устройства.

Если вы когда-нибудь пытались получить доступ к вашему сканеру отпечатков пальцев на экране, не глядя на смартфон, то наверняка положительно оцените опубликованное 15 января видео, где показана улучшенная версия дактилоскопического сканера.

Помимо очевидного преимущества, заключающегося в более легком доступе к сканеру, есть еще один плюс, который заметил Сахил Капур из iGyaan: «Интересен тот факт, что сканер стал очень точным и быстрым».