Xiaomi показал бюджетный смартфон с 48-мегапиксельной камерой

Китайской компанией Xiaomi был показан новый бюджетный гаджет Redmi Note 7, который оснащен камерой с разрешением 48 мегапиксилей.

Речь идет об основной камере, установленной на задней панели. Ее сенсор изготовлен Samsung, а размер пикселя у него равен 1,8 микрометра. Базовый модуль также обладает дополнительным 5-мегапиксельным сенсором, помогающим делать фото с размытым фоном. На передней части девайса размещена одинарная 13-мегапиксельная камера.

Размер экрана у устройства составляет 6,3 дюйма, а его разрешение – 2340 на 1080 точек. В качестве чипсета используется довольно мощный Snapdragon 660. Объем ОЗУ и ПЗУ варьируется в зависимости от выбранной модификации и может составить 3/32 ГБ или 4/64 ГБ. Самая дешевая версия стоит всего 150 долларов (около 10 тысяч рублей).