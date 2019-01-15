Выгодное предложение на покупку Ниссан Кашкай в автосалоне

Обновлённый Ниссан показали ещё в том году. Он поступил сразу же на европейский и американский рынок. Но в России продажи ещё не начались, они намечены на первый квартал 2019 года, но некоторые особенности уже нам известны. Это связано с тем, что автомобиль надо подстроить под российские дороги. А вот ознакомиться с характеристиками и купить автомобиль можно здесь.

Давно так повелось, что под российский рынок некоторые автомобили специально меняли конструкцию. Хоть и автомобиль нуждается для настройки, но в целом, его хоть сейчас начинай продавать. Японцы давно желали сделать из Кашкая автомобиль премиум-класса. Всего есть несколько вариантов автомобиля. Естественно, самая лучшая Luxury Line выглядит как премиум-авто. Купить Ниссан стоит у диллеров, которые помогут вам подобрать подходящую комплектацию и профессионально проконсультируют. А что если взять какую-нибудь среднюю модель?

А тут всё довольно скромно, но без потери вкуса. Электрорегулировки кресел нет, кожи нет, но сам профиль сидений тот же. Боковая поддержка кресел не позволит выпасть пассажиру при езде. Да и вообще сидения особо не отличаются от тех, которые устанавливаются в топовые комплектации.

Можно сразу сказать, что новый Кашкай можно продавать в России без доработок. Новая подвеска практически не замечает неровности. Даже ямы среднего размера он пролетает довольно бодро, подвеска поглощает практически всё. Говоря о подвеске и приводе, стоит учесть специфику рынка. Тут японцы постарались на славу – для каждой страны имеется свой набор опций. Для стран юга Европы предусмотрен дизельный двигатель в паре с вариатором и передний привод. Также Кашкай имеет стандартный клиренс в 18 сантиметров.

Новые успехи и в шумоизоляции. На скорости 90 километров в час автомобиль выдает лишь 62 децибела – это является хорошим результатом. На скоростях около 140 километров в час в салоне также не шумно, говорить можно без повышения голоса.

В управлении автомобилем на скорости ничего толком не изменилось. Он всё также едет прямо и уверенно как по рельсам. Но стоит отметить, что на больших скоростях лучше в повороты не входить, автомобиль начинает раскачивать, и он вообще довольно лениво поворачивает. В «шашки» также лучше не играть по той же причине – автомобиль просто не будет успевать маневрировать.

Вариантов двигателя также великое множество, и опять же для каждого рынка – свой набор двигателей. В России и в Европе выделяются дизельные двигатели на 109 и 130 лошадиных сил. Он позаимствован с минивэна Fiat Tolento. Его самым главным плюсом является качество сборки и «неубиваемость». Что бы водитель не делал на дороге – двигателю всё равно, он будет работать так же, как и всегда. Но у дизельных двигателей есть некоторый недостаток. У них не чувствуется тяга, как ты не дави на педаль. Кашкай будет разгоняться степенно, никуда не торопясь. Если быть точнее, то тяга чувствуется лишь до 30 километров в час, это неплохо, если автомобиль едет по серпантину или пересеченной местности. И ничего с этим не поделать, так как сам силовой агрегат настроен на экономичность.

В городском темпе вообще возникает смешная ситуация: как ты не жми на педаль, автомобиль резко не дернется. Да, обороты будут набираться, звук будет, но скорость практически не изменится. Возможно, это такие меры защиты водителя, но при мощном двигателе хочется более скоростной езды. Тот же самый двигатель, кстати, стоит и на предыдущем Кашкае.

Как уже говорилось, японцы сделали уклон в премиум-статус автомобиля. У них этого не получилось. Автомобиль с таким статусом должен быть резким и свободным в передвижении. А в Кашкае стоят своеобразные палки в колесах, которые не дают этого владельцу. Так что можно сказать, что Ниссан Кашкай – это семейный кроссовер без каких-либо изысков.