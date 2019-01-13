Вскоре состоится первый полет самолета Stratolaunch

Финальное наземное испытание гигантского самолета, разработанного американской компанией Stratolaunch Systems, с целью проверки его системы поднятия в воздух указывает на то, что совсем скоро может состояться первый полет данного воздушного судна.

9 января в компании сообщили, что самолет, имеющий самый большой размах крыльев за всю историю авиации, выполнил наиболее быстрое на сегодняшний день наземное тестирование, которое прошло в аэрокосмическом порту Мохаве в Калифорнии (штат США). Летательный аппарат достиг скорости в 219 километров в час. В рамках испытания был также осуществлен «подъемный маневр», при котором пилот ненадолго поднял носовую часть судна с земли.

Это было последним наземным испытанием в серии тестов, в которой самолет самостоятельно перемещался по взлетно-посадочной полосе, но не взлетал с нее. Программа тестирования началась в конце 2017 года, в ходе которой специалисты постепенно повышали скорость движения воздушной техники.

Во время брифинга с журналистами, прошедшего в апреле 2018 года, представители компании заявили, что планируют провести еще три рулевых испытания, прежде чем совершить первый полет. По их словам, финальным тестом окажется тот, в котором они смогут достичь скорости в 220 километров в час.

На тот момент в компании считали, что самолет будет готов к своему первому полету уже летом 2018 года, но затем было сообщено о переносе сроков без объяснения причин. Эксперты отрасли высказывали предположения, что Stratolaunch может совершить первый подъем в воздух до конца прошлого года, однако их прогнозы оказались ошибочными.

Как только данный самолет осуществит первый полет, он перейдет на следующий этап программы тестирования транспортного средства. В прошлом году организация заявила, что для завершения всех тестов ей потребуется от 18 до 24 месяцев. Затем она должна будет получить сертификат о пригодности к полетам от Федерального управления гражданской авиации, и только после этого воздушное судно удастся использовать в качестве платформы для запуска космических аппаратов.

В Stratolaunch Systems собираются использовать самолет для запуска в космос ракет Pegasus XL, которые будут предоставлены ей Norhrop Grumman Innovation Systems. Он будет способен нести до трех ракет за один полет, которые установят на пилонах крыльев между его двумя фюзеляжами.

Тем не менее, компания создает собственные ракеты-носители, которые тоже можно будет перевозить с помощью самолета. Ее представители сообщили в августе прошлого года, что ракету-носитель средней грузоподъемности, способную разместить 3400 килограмм груза ни низкой околоземной орбите, планируется запустить в 2022 году. У производителя имеются планы по созданию более тяжелого варианта ракеты, способной вывести 6000 килограмм на орбиту, а также концепты космического самолета с экипажем.

Эти аппараты будут оснащены двигателями собственной разработки под названием PGA. Эта силовая установка использует жидкий кислород и жидкие водородные пропелленты, чтобы производить силу тяги в размере 90 тысяч килограмм. В ноябре Stratolaunch заявил, что он успешно протестировал двигатель в космическом центре NASA в Миссисипи.

Двигатель был назван в честь Пола Гарднера Аллена, американского миллиардера, который основал компанию и скончался в октябре 2018 года. Руководитель Vulcan – холдинговая компания Аллена – отметил, что они продолжат поддерживать институты, основанные предпринимателем, однако не сообщил никаких подробностей о будущем Stratolaunch.