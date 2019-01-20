Все три Samsung Galaxy S10 показали на одном снимке

Эван Бласс, знаменитый инсайдер, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» изображение с рендерами гаджетов Samsung Galaxy S10, S10 E и S10+ в прозрачных чехлах.

Судя по данной картинке, у девайсов основная камера будет располагаться в горизонтальном блоке, причем у «бюджетной» версии она окажется двойной, а у обычной и премиальной – тройной. У всех трех смартфонов вспышка размещена с правой стороны от сенсоров. Напомним, что упрощенной моделью будет S10 E.

Что касается передней панели, то она будет безрамочной, а камеру расположат в «дырке», чтобы она не занимала слишком много пространства. Однако не стоит забывать, что речь идет о рендерах, поэтому финальные версии моделей Galaxy S могут разительно отличаться от представленных.