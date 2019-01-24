Все больше людей видят в изменении климата угрозу для личной безопасности

Изменение климата всегда было неоднозначной темой для американцев. Однако новые исследования показывают, что осведомленность об изменении климата растет, хоть и незначительно. Впервые подавляющее большинство американцев признают, что данный процесс действительно происходит, а это означает, что, возможно, мы наконец сможем что-то с этим сделать.

Соответствующие результаты были получены из двух опросов, один из которых проведен Йельским университетом и университетом Джорджа Мейсона, а другой – изданием Associated Press и Чикагским университетом. Согласно первому исследованию 73 процента американцев признают, что изменение климата на самом деле происходит, и более половины полностью уверены в данном факте. Это самый высокий показатель за все время проведения соответствующих опросов. К примеру, в 2015 году он составлял всего 63 процента.

В обзоре Йельского университета имеются и другие хорошие новости об осведомленности людей о климате. Исследование показывает, что 62 процента американцев осознают, что изменение климата в основном вызвано человеком, а около половины американцев считают, что они или их близкие будут напрямую подвержены влиянию предстоящих климатических изменений. Несмотря на опасность, только 14 процентов считают, что уже слишком поздно что-либо предпринимать, чтобы остановить возможную катастрофу.

Однако лишь из-за того, что все больше людей начинают верить, что изменение климата происходит и необходимо что-то сделать по этому поводу, не означает, что они лично готовы заняться исправлением сложившейся ситуации. Эта проблема указывалась в исследовании AP, в ходе которого участникам опроса задали вопрос о том, чем они готовы пожертвовать ради предотвращения изменения климата.

Удивительно, но большинство американцев все же готовы пожертвовать чем-то, чтобы остановить экологическую катастрофу. Более половины готовы платить 1 доллар в месяц, а четверть – 40 долларов в месяц на борьбу с возникшей проблемой. Почти половина также поддерживает налог на выбросы углерода, а более 50 процентов уже готовы поддержать его, если деньги уйдут на улучшение экологии и разработку возобновляемых источников энергии.

Это здорово, однако данные цифры не соответствуют увеличению осведомленности людей об изменении климата. Эти значения не сильно изменились за последние несколько лет. Они показывают, что люди, которые только недавно убедились в реальности угрозы, не хотят как-либо помочь в ее устранении.

Однако надежда все же существует. Люди понимают, что изменение климата реально, причем уровень их осведомленности заметно вырос. Это, возможно, означает, что они станут более открытыми к изучению способов, которыми они могут помочь минимизировать его последствия. Может, вскоре нам нужно будет спрашивать людей не о том, считают ли они изменение климата реальным, а о том, что мы можем сделать, чтобы остановить его.