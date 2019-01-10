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АВТО

Volkswagen показал тизер нового седана Passat

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категория: АВТО

Немецким автопроизводителем Volkswagen был показан тизер модернизированного седана Passat, дебют которого намечен на следующую неделю. Его продажи могут начаться в 2019 году.

На опубликованном изображении демонстрируется только колесо новинки. Судя по всему, она будет оснащена 5-спицевыми дисками. По словам инсайдеров, ее оборудуют колесами диаметром 17 и 18 дюймов – 19-дюймовые диски будут ставить только на версию GT. Они также отмечают, что серьезных изменений в интерьере или экстерьере ждать не стоит.

Как и прежде, автомобиль удастся приобрести в двух типах кузова: универсал и седан, созданных на основе улучшенной архитектуры предыдущей модели. На него все так же будут устанавливать турбированный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 174 «лошадки».

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