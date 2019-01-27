Владелец Ferrari 308 GTS потратил 11 лет на установку другого двигателя в авто

В Сети появилась интересная история о замене двигателя спорткара Ferrari 308 GTS, выпущенного в 1984 году, на которую владельцу авто понадобилось почти 11 лет.

Эта уникальная история началась, после того как новый собственник спортивного автомобиля обнаружил на свалке 12-цилиндровый мотор от модели Ferrari 400i. Ему тут же захотелось установить его в свое авто. Однако он столкнулся со значительными сложностями. Ему пришлось полностью переделать кузов машины и модернизировать найденный силовой агрегат. К тому же он много раз совершал ошибки, покупая детали, которые не подходили данной модели.

Однако в конечном итоге ему все же удалось установить 900-сильный двигатель в свой ретро-кар. Правда, для этого он поменял почти 50 процентов всех оригинальных деталей, а также приобрел совершенно новую коробку передач.