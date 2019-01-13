Видео: смартфон Xiaomi Redmi Note 7 успешно прошел тест на водонепроницаемость

В Интернете появился видеоролик, на котором показано, как представители Xiaomi опускают гаджет Redmi Note 7 в емкость с водой и удерживают его в ней несколько секунд.

По словам сотрудников китайской компании, новинка обладает отличной прочностью и защитой от влаги. Опубликованное видео подтверждает их слова на практике. Все благодаря наличию у нее специальных уплотнений, не дающих воде проникнуть в корпус аппарата. На недавно анонсированном смартфоне также установлено новейшее защитное стекло Gorilla Glass 5.

В продажу данный гаджет должен будет поступить уже 15 января, правда, пока что только на китайском рынке. За самую бюджетную версию производитель будет просить 150 долларов (около 10 тысяч рублей), а за «топовую» придется заплатить 200 долларов (около 13,5 тысячи рублей).