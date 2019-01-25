В Воронеже сфотографировали «семерку» с огромным глушителем

На дорогах Воронежа очевидцы сделали фото отечественного автомобиля ВАЗ-2107, обладавшего гигантским глушителем, похожим на настоящий дымоход.

Снимки были сделаны Ольгой Ананиной, одной из жительниц города. Она сильно удивилась необычными размерами выхлопной системы «семерки», поэтому решила запечатлеть ее на память, а затем продемонстрировать друзьям. Фотография очень быстро разлетелась по воронежским сообществам в социальных сетях, а потом ее заметили СМИ.

Пользователи неоднозначно восприняли данный «тюнинг». Некоторые отметили, что он бесполезен и неэффективен. Другие заявили, что глушитель выглядит некрасиво и безвкусно, а третьи указали на изобретательность владельца машины.