В ЦБ анонсировали возможные изменения по ОСАГО

Кирилл Табаков, представитель российского Центробанка, в рамках беседы с журналистами заявил, что в следующем году в полисах ОСАГО может исчезнуть территориальный коэффициент.

Согласно словам сотрудника ЦБ, на данный момент времени этот коэффициент работает не совсем так, как задумывалось его авторами. Например, водитель из Свердловской области, проживающий в маленьком поселении, платит за страхование автомобиля 3600 рублей, но при этом житель Курганской области, находящийся всего в 5-6 километрах от него, отдает за полис 1900 рублей.

Через два года может быть также убран коэффициент мощности, так как в России большинство авто имеют моторы мощностью от 71 до 100 «лошадок», но на них все еще распространяется завышенный тариф.