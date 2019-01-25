В США собаку закрыли в рюкзаке и выбросили на обочине дороги

Служба отлова бездомных животных начала расследование по факту обнаружения маленькой собаки, оставленной умирать в рюкзаке на обочине сельской дороги округа Каньон.

Собака в возрасте 3-х лет, являющаяся смесью чихуахуа и терьера, была обнаружена проезжающей мимо Бри Беренс в среду утром. Этот день начался для нее, как обычно, но все значительно изменилось, когда она заметила рюкзак, лежащий на краю дороги. Она чуть было поехала дальше, но решила все же остановиться.

«Сначала я хотела проехать мимо, но затем подумала, что мне следует забрать эту сумку, так как если бы это был рюкзак моего ребенка, то меня бы наверняка расстроила его пропажа», – отметила Беренс.

Когда же она открыла рюкзак, то была сильно удивлена и разозлена, так как кто-то выбросил маленькую и замерзающую собачку, нуждающуюся в помощи, прямо на улицу.

По данным приюта для животных в Колдуэлле, собака замерзла и, по-видимому, уже немало времени находилась внутри рюкзака.

«Это сильно растрогало меня. Она промокла, замерзла и свернулась калачиком. Песик просто смотрел на меня, причем своим взглядом он словно спрашивал у меня: “ты собираешься причинить мне боль или помочь?”», – сказала Беренс.

Беренс, ветеринарный врач, накормила и искупала маленькую собаку. «Ее так сильно мучила жажда, что она начала пить воду прямо из ванны, которая была полна грязи и фекалий», – отметила женщина.

Беренс знала, что собаке требуется медицинская помощь, поэтому она позвонила в Службу отлова бездомных животных, которая доставила пса в приют для зверей. Сотрудники назвали ее Зои, так как с греческого языка это слово переводится как «боец».

«Мы содержим Зои в комфортных условиях. Однако с неврологической точки зрения она находится не в удовлетворительном состоянии», – отметила ветеринар приюта Талита Нехир.

По словам Нехир, поражение правой стороны мозга собаки оказывает влияние на ее поведение. «Прямо сейчас она преимущественно лежит на левой стороне и ведет себя довольно отзывчиво. Если ее простимулировать чем-нибудь, то она встанет, а затем начнет идти по кругу вправо», – отметила специалист.

Похоже, что у Зои нет других физических травм, однако ветеринары продолжают следить за ее состоянием. Они надеются, что ее поведение в будущем придет в норму.

Беренс же подготовила резкое послание для людей, которые бросили Зою.

«Что если бы это были вы? Что если бы это оказались ваши дети? Если с ними что-то было бы не так, то вы бы тоже упаковали их в рюкзак и выбросили на обочину? Это живые существа, а не просто предметы интерьера», – отметила женщина.

«Это не сломанные игрушки или испорченные вещи, которые вы получили на Рождество, и теперь хотите их вернуть. Речь идет о живых дышащих созданиях. К счастью, всегда найдутся люди, готовые помочь им», – добавила Беренс.

В настоящее время Зои нельзя приютить к себе, так как врачи хотят проверить ее в течение следующих 48-72 часов, а затем провести повторную оценку.