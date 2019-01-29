В Солнечной системе учеными впервые найден зародыш планеты

На границе нашей звездной системы исследователями космоса был найден небольшой космический объект диаметром 2,6 километра, являющийся зародышем планеты.

Этот объект представляет собой промежуточную стадию между сгустками льда и пыли и классическими планетами. Об их существовании начали говорить десятилетиями назад, но найти удалось лишь недавно. Данное тело находится в поясе Эджворта-Койпера, то есть позади орбиты Нептуна. Именно тут располагается Плутон.

Ученые отмечают, что в этом поясе многие тела смогли сохраниться в таком же состоянии, в котором они пребывали миллиарды лет назад, так как досюда практически не доходит свет от Солнца. Астрономам удалось обнаружить этот зародыш с помощью способа, который они используют для поиска звезд, заслоняемых астероидами.