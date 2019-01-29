Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
Астрономия

В Солнечной системе учеными впервые найден зародыш планеты

Дата:
категория: Астрономия, КОСМОС

На границе нашей звездной системы исследователями космоса был найден небольшой космический объект диаметром 2,6 километра, являющийся зародышем планеты.

Этот объект представляет собой промежуточную стадию между сгустками льда и пыли и классическими планетами. Об их существовании начали говорить десятилетиями назад, но найти удалось лишь недавно. Данное тело находится в поясе Эджворта-Койпера, то есть позади орбиты Нептуна. Именно тут располагается Плутон.

Ученые отмечают, что в этом поясе многие тела смогли сохраниться в таком же состоянии, в котором они пребывали миллиарды лет назад, так как досюда практически не доходит свет от Солнца. Астрономам удалось обнаружить этот зародыш с помощью способа, который они используют для поиска звезд, заслоняемых астероидами.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Ученые обнаружили на Марсе кратер неизвестного происхождения
  2. Ученые обнаружили в лунном грунте древнейший камень Земли
  3. Астрономы обнаружили световой сигнал неизвестного происхождения

Эти новости могут вас заинтересовать

Старт японской ракеты отложен на неизвестный срок

Илон Маск показал новое видео запуска ракеты Falcon Heavy с электромобилем

Как будем жить на Марсе? National Geographic продемонстрировал свой вариант

Зонду «Розетта» удалось приоткрыть тайны рождения Земли

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках