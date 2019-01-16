В Сети опубликованы новые фото смартфона iPhone XI

Изданием OnLeaks были размещены новые рендеры iPhone XI. Смартфон находится на этапе активного проектирования, а потому представленный внешний вид не является финальным.

По словам инсайдеров, Apple собирается в этом году продемонстрировать сразу 3 новых модели «Айфонов», одна из которых получит римскую цифру XI к наименованию. На опубликованных снимках демонстрируются некоторые элементы новинки. К ним относится вырез в верхней зоне экрана и двойная горизонтальная камера с фотовспышкой, установленная на задней панели. Видимо, речь идет о бюджетном девайсе, так как «топовый» должен быть оснащен тройной камерой.

Разумеется, информация о технических параметрах аппарата неизвестна. Возможно, она будет опубликована ближе к официальной презентации устройства, которая намечена на сентябрь текущего года.