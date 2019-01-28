В Сети опубликована эффектная замедленная съемка «взрыва» гейзера в Исландии

В Интернете был размещен ролик с замедленной съемкой «взрыва» гейзера, расположенного в Исландии. Природное явление снял дрон с высоты птичьего полета.

Видео появилось на «Ютубе» и начало быстро набирать просмотры. По словам авторов ролика, они были очень удивлены тем, насколько эффективными получились снятые ими кадры. Запись была сделана с использованием тепловизора, установленного на беспилотном аппарате. Именно благодаря данному устройству ролик выглядит очень красочно.

Пользователи пришли в восторг от увиденного. Некоторые даже предположили, что в видео использована компьютерная графика, так как усомнились в существовании такой красоты на Земле. На записи запечатлен гейзер Строккюр, который считается одним из самых больших в юго-западной области страны.