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ПРИРОДА

В Сети опубликована эффектная замедленная съемка «взрыва» гейзера в Исландии

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категория: ПРИРОДА

В Интернете был размещен ролик с замедленной съемкой «взрыва» гейзера, расположенного в Исландии. Природное явление снял дрон с высоты птичьего полета.

Видео появилось на «Ютубе» и начало быстро набирать просмотры. По словам авторов ролика, они были очень удивлены тем, насколько эффективными получились снятые ими кадры. Запись была сделана с использованием тепловизора, установленного на беспилотном аппарате. Именно благодаря данному устройству ролик выглядит очень красочно.

Пользователи пришли в восторг от увиденного. Некоторые даже предположили, что в видео использована компьютерная графика, так как усомнились в существовании такой красоты на Земле. На записи запечатлен гейзер Строккюр, который считается одним из самых больших в юго-западной области страны.

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