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АВТО

В Сети новый BMW X3 M полностью рассекречен до премьеры

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категория: АВТО

Интернет-ресурсом Motor1 были размещены фотоснимки новой версии BMW X3 M, на которых можно разглядеть все особенности кроссовера.

Эксперты отмечают, что новинка должна будет получить другие бампера, доработанную светодиодную оптику и оригинальные диски. К тому же ее оснастят новейшей цифровой панелью приборов, современным комплексом мультимедиа с множеством функций и максимально удобными креслами с отличной боковой поддержкой.

Согласно информации, опубликованной инсайдерами, под капотом паркетника окажется турбированный двигатель объемом 3,0 литра и мощностью более 450 «лошадок». В будущем может появиться модификация Competition со сниженной массой и более мощным мотором. Официальный дебют X3 M запланирован на март 2019 года.

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