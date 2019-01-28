В России стартовали продажи нового универсала Kia Ceed SW

Южнокорейский автопроизводитель Kia объявил о старте продаж модели Ceed SW новой генерации на российском авторынке. За базовую комплектацию он просит 1 миллион 84 тысячи рублей.

Линейка двигателей новинки схожа с моторной гаммой хэтчбека. Основными являются агрегаты объемом 1,4 и 1,6 литра, мощность которых составляет 100 и 128 «лошадок» соответственно. Они могут работать как с 6-скоростной МКПП, так и с «автоматом» с таким же числом передач. На «верхушке» находится турбированный 1,4-литровый двигатель, выдающий 140 «лошадей» и идущий вместе с роботизированной трансмиссией.

Представители компании отмечают, что этот универсал имеет самый большой объем багажного отделения в своем классе – около 625 литров. В дорогостоящих модификациях багажник обладает электрическим приводом и опцией бесконтактного открывания. К тому же автомобиль имеет массу современных функций.