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АВТО

В России скоро начнутся продажи китайского пикапа JAC T6

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категория: АВТО

На авторынке РФ в первом полугодии 2019 года стартуют продажи китайских пикапов JAC T6. Их производство будет организовано на предприятии марки, расположенном в Казахстане.

Данная модель авто является традиционным пикапом с кабиной, имеющей два ряда, и системой полного привода. Ее конструкция базируется на раме, а линейка моторов включает в себя бензиновый 2,0-литровый двигатель мощностью 177 «лошадок» и 136-сильный дизель с таким же объемом. Оба силовых агрегата работают вместе с 6-скоростной МКПП.

Автомобиль получит довольное богатую комплектацию, включающую в себя кожаную отделку кресел, передние подушки безопасности, современный комплекс мультимедиа, задние парктроники и другие опции, доступные в разных модификациях.

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