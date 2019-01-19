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АВТО

В России отзывают свыше 1200 автомобилей Porsche

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категория: АВТО

Немецкий автопроизводитель Porsche решил отозвать свыше 1,2 тысячи машин Panamera на территории Российской Федерации, реализованных за два последних года. Причина заключается в неисправном ПО.

По словам представителей «Порше» из-за бага в программном обеспечении водитель может не получить доступ к опции усиления рулевого управления на небольшой промежуток времени. В результате ему придется прилагать больше усилий, чтобы вращать руль. Для восстановления нормальной работы управления нужно заглушить, а затем снова завести машину.

У отозванных автомобилей будет перепрограммирована система управления. Ремонтные работы осуществят совершенно бесплатно. В скором времени владельцы Panamera, которые требуют отладки, получат соответствующие сообщения.

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