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КОСМОС

В России частный космический туризм может появиться в 2024 году

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категория: КОСМОС

Сергей Жуков, один из руководителей AeroNet, заявил, что к 2024 году на территории Российской Федерации появится частный космический туризм.

Согласно заявлению специалиста в стране сейчас создаются ускоритель, носитель и спускаемый челнок, которые позволят космическим путешественникам подняться на высоту более ста километров и насладиться уникальными пейзажами космоса в течение нескольких минут. Затем они опустятся на землю с помощью двигателей или парашютов.

Реализация данного проекта займет около пяти лет. Жуков добавил, что он создается на средства частного инвестора, пожелавшего остаться неизвестным. В США первые космические полеты для туристов начнутся уже в этом году. Стоимость билета составит 250 000 долларов.

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