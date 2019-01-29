В России частный космический туризм может появиться в 2024 году

Сергей Жуков, один из руководителей AeroNet, заявил, что к 2024 году на территории Российской Федерации появится частный космический туризм.

Согласно заявлению специалиста в стране сейчас создаются ускоритель, носитель и спускаемый челнок, которые позволят космическим путешественникам подняться на высоту более ста километров и насладиться уникальными пейзажами космоса в течение нескольких минут. Затем они опустятся на землю с помощью двигателей или парашютов.

Реализация данного проекта займет около пяти лет. Жуков добавил, что он создается на средства частного инвестора, пожелавшего остаться неизвестным. В США первые космические полеты для туристов начнутся уже в этом году. Стоимость билета составит 250 000 долларов.