В продажу скоро поступит копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей

На официальном интернет-ресурсе Минпрома КНР были размещены фотоснимки серийного варианта Haima SG00, являющегося двойником южнокорейского Hyundai Santa Fe.

Прототип машины был продемонстрирован автопроизводителем весной предыдущего года. Массовый вариант имеет несколько различий от него: решеткой радиатора с шестью гранями и двухступенчатыми фарами. В задней части авто фонари плавно перетекают в накладку из пластика, имеющую повторитель из светодиодов. В салоне новинки может увидеть усеченный руль и сенсорный дисплей, который словно парит в воздухе.

В длину паркетник достигает 4,565 метра, в ширину – 1,85 метра, а в высоту – 1,682 метра. Его моторная линейка включает в себя бензиновые агрегаты объемом 1.2, 1.5 и 1.6 литра, выдающие 148, 163 и 194 «лошадки» соответственно. За базовую версию авто компания будет просить около 900 000 рублей.