В продажу поступил обновленный кроссовер Haval H6 Coupe

Автопроизводитель Great Wall из КНР объявил о начале продаж новой версии кроссовера Haval H6 Coupe на китайском авторынке.

Базовый вариант новинки можно приобрести за 199 тысяч юаней (около 1 миллиона 200 тысяч рублей по текущему курсу). Экстерьер автомобиля практически не поменялся, зато был значительно доработан интерьер: отделка стала еще роскошнее, а в центральной консоли установлена современная система мультимедиа с сенсорным дисплеем. К тому же в качестве дополнительных опций теперь фигурируют круговые камеры, функция экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль.

Под капотом у кроссовера все также размещен турбированный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 169 «лошадок». Он работает вместе с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. В продаже имеются как полноприводные, так и переднеприводные модели.