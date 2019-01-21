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АВТО

В продажу поступил обновленный кроссовер Haval H6 Coupe

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категория: АВТО

Автопроизводитель Great Wall из КНР объявил о начале продаж новой версии кроссовера Haval H6 Coupe на китайском авторынке.

Базовый вариант новинки можно приобрести за 199 тысяч юаней (около 1 миллиона 200 тысяч рублей по текущему курсу). Экстерьер автомобиля практически не поменялся, зато был значительно доработан интерьер: отделка стала еще роскошнее, а в центральной консоли установлена современная система мультимедиа с сенсорным дисплеем. К тому же в качестве дополнительных опций теперь фигурируют круговые камеры, функция экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль.

Под капотом у кроссовера все также размещен турбированный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 169 «лошадок». Он работает вместе с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. В продаже имеются как полноприводные, так и переднеприводные модели.

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