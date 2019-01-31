В открытом космосе астрономы обнаружили пустой мусорный пакет

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Исследователи космоса заметили в космическом пространстве странный объект, двигающийся вокруг планеты по необычной траектории. Им оказался пустой пакет для мусора.

Согласно заявлениям ученых данное тело, скорее всего, представляет собой один из видов космического мусора, случайно вылетевшего из какого-нибудь корабля. Они не могут определить, когда это случилось и с какой ракеты выпал объект. Однако они точно знают, что он обладает малым весом, а потому является либо фольгой, либо пакетом.

Специалисты отмечают, что длина тела составляет 3 метра и согласно расчетам оно должно крутиться в абсолютно другом направлении. Пакет удалось обнаружить при помощи гавайского телескопа под названием ATLAS.