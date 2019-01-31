Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
Астрономия

В открытом космосе астрономы обнаружили пустой мусорный пакет

Дата:
категория: Астрономия, КОСМОС
Взято с Pixabay

Исследователи космоса заметили в космическом пространстве странный объект, двигающийся вокруг планеты по необычной траектории. Им оказался пустой пакет для мусора.

Согласно заявлениям ученых данное тело, скорее всего, представляет собой один из видов космического мусора, случайно вылетевшего из какого-нибудь корабля. Они не могут определить, когда это случилось и с какой ракеты выпал объект. Однако они точно знают, что он обладает малым весом, а потому является либо фольгой, либо пакетом.

Специалисты отмечают, что длина тела составляет 3 метра и согласно расчетам оно должно крутиться в абсолютно другом направлении. Пакет удалось обнаружить при помощи гавайского телескопа под названием ATLAS.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Уфологи заметили вытекающую из недр Марса черную субстанцию
  2. Ученые рассказали о последствиях падения астероида Апофис на Землю
  3. В Солнечной системе учеными впервые найден зародыш планеты

Эти новости могут вас заинтересовать

Получен первый снимок с космического аппарата OSIRIS-Rex

Жительница Колорадо сняла на видео «радужный» НЛО

Загадочные структуры колец Сатурна сфотографировал Cassini

Норвежские ученые отправили пришельцам музыкальное сообщение

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках