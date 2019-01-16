В Мексике на видео запечатлен кружащийся над вулканом НЛО

Одному из жителей Мексики удалось запечатлеть на камеру неопознанный летающий объект, который ярко светился и кружился вокруг вулкана Попокатепетль.

По словам свидетеля произошедшего, НЛО вначале медленно летал над «огненной горой», а затем застыл в воздухе и что-то или кого-то выпустил из себя. Очевидец отмечает, что впервые увидел подобное явление. Он также не может описать размеры объекта, но, судя по всему, они были немаленькими.

Скотта Уоринга, известного уфолога, сильно заинтересовали эти кадры. Он уверен, что на них запечатлен корабль пришельцев. По его мнению, инопланетяне решили изучить земные вулканы, поэтому рядом с Попокапетлем нередко можно увидеть таинственные НЛО.