В Кемерово погибла женщина в спровоцированном такси ДТП

Сегодня, 14 января, в утренние часы в Кемеро произошла дорожная авария с участием такси, унесшая жизнь 53-летней женщины. В ДТП также пострадала ее 27-летняя дочь.

Инцидент случился на улице Нахимова примерно в 4 часа утра по местному времени. Согласно предварительной информации автомобиль такси направлялся в сторону проспекта Шахтеров на высокой скорости. В определенный момент водитель не справился с управлением и врезался в «четырнадцатую», находившуюся на встречной полосе.

В региональном ГУ МВД отметили, что таксист и молодая девушка были отправлены в ближайшее медицинское учреждение. Работники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. В будущем возможно открытие уголовного дела.