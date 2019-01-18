В двигателях тяжелой ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект

Специалисты НПО «Энергомаш» отметили, что в двигателях ракеты-носителя «Ангара» имеется серьезный дефект, который может уничтожить ее.

В опубликованном отчете заявляется, что блок 2-й ступени окружен четырьмя блоками 1-й, из-за чего появляется необходимость в длительном функционировании ускорителя основного блока в режиме 30% от базового значения. Однако уже при 37% в «Ангаре» появляются низкочастотные колебания, зачастую приводящие к резонансу и уничтожению всей конструкции.

В документе также указывается, что способы решения этой неисправности помогают далеко не всегда. Инженеры внедрили особый клапан, снижающий амплитуду колебаний, но в некоторых двигателях они все равно остаются.