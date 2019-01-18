Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
КОСМОС

В двигателях тяжелой ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект

Дата:
категория: КОСМОС

Специалисты НПО «Энергомаш» отметили, что в двигателях ракеты-носителя «Ангара» имеется серьезный дефект, который может уничтожить ее.

В опубликованном отчете заявляется, что блок 2-й ступени окружен четырьмя блоками 1-й, из-за чего появляется необходимость в длительном функционировании ускорителя основного блока в режиме 30% от базового значения. Однако уже при 37% в «Ангаре» появляются низкочастотные колебания, зачастую приводящие к резонансу и уничтожению всей конструкции.

В документе также указывается, что способы решения этой неисправности помогают далеко не всегда. Инженеры внедрили особый клапан, снижающий амплитуду колебаний, но в некоторых двигателях они все равно остаются.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Российские астрономы предупредили о возможном столкновении Земли с астероидом
  2. Появилось видео сближения зонда New Horizons с Ultima Thule
  3. На Луне погибло первое проросшее растение

Эти новости могут вас заинтересовать

Экс-участник Blink-182 создал компанию по изучению НЛО

На снимке NASA был обнаружен намек на грядущий апокалипсис

Ученые рассказали, почему может исчезнуть Земля

Во Вселенной замечен таинственный, двигающийся со сверхскоростью объект

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках