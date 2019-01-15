В Аризоне в результате ДТП на дорогу вылилось свыше 13 тыс. литров шоколада

В Аризоне (штат США) шоколадная река перекрыла автомобильную трассу. Она возникла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика, перевозившего жидкий шоколад.

Согласно информации, опубликованной представителями аризонского управления общественной безопасности, автомобильная цистерна опрокинулась на автотрассу в девять часов утра по местному времени 14 января. В результате из нее вылилось 13 300 литров жидкого шоколада.

Образовалась небольшая речка, которая начала течь на запад по дороге I-40, заблокировав тем самым движение по ней. В местных СМИ сообщают, что вскоре дорожные службы принялись за уборку разлившегося шоколада – на это у них ушло более четырех часов.