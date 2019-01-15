Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

В Аризоне в результате ДТП на дорогу вылилось свыше 13 тыс. литров шоколада

Дата:
категория: АВТО

В Аризоне (штат США) шоколадная река перекрыла автомобильную трассу. Она возникла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика, перевозившего жидкий шоколад.

Согласно информации, опубликованной представителями аризонского управления общественной безопасности, автомобильная цистерна опрокинулась на автотрассу в девять часов утра по местному времени 14 января. В результате из нее вылилось 13 300 литров жидкого шоколада.

Образовалась небольшая речка, которая начала течь на запад по дороге I-40, заблокировав тем самым движение по ней. В местных СМИ сообщают, что вскоре дорожные службы принялись за уборку разлившегося шоколада – на это у них ушло более четырех часов.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Kia показала в Детройте новый серийный кроссовер Telluride
  2. Dongfeng выпустил удешевленный вариант кроссовера AX7
  3. Cadillac показал новый кроссовер XT6 с тремя рядами сидений

Эти новости могут вас заинтересовать

Audi показала на видео виртуальный электрический суперкар

Новое поколение Ford Focus проходит зимний тест-драйв

В Интернете появились первые снимки новой генерации Audi A6

В Румынии показали новый Dacia Duster на гусеничной тяге

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках