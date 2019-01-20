Уфологи обнаружили корабли-разведчики с Нибиру возле МКС

Исследователям внеземных цивилизаций удалось засечь около десятка инопланетных звездолетов-разведчиков с Нибиру рядом с МКС.

Специалисты в области уфологии заметили НЛО в рамках прямой трансляции в Сети. Они отмечают, что эти объекты находились почти на той же орбите, что и станция и при этом практически не двигались. Ученые постарались объяснить этот феномен, однако у конспирологов имеется своя теория на этот счет – они считают, что Нибиру пробует установить связь с землянами.

Сторонники теории заговоров уверены, что инопланетяне наблюдали за космонавтами и землянами, чтобы узнать о людях больше информации. Затем они попытались связаться с нами, но у них ничего не получилось. Уфологи также обвинили власти в том, что они скрывают эти сведения от обычных людей.