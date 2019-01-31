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АВТО

Ученые создали уникальное покрытие для авто, способное само избавляться от царапин

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категория: АВТО, НАУКА
Взято с Pixabay

Исследователям из США удалось создать новейшее покрытие для транспортных средств, которое может самостоятельно избавляться от царапин и коррозии на поверхности кузова.

Ученые смогли добиться необходимого эффекта путем значительного увеличения уровня вязкости у силиконового масла. Для этого они добавили в него микрокапсулы, включающие в себя восстановленный оксид графена. В результате им удалось создать структуру с самоорганизацией.

По словам специалистов, наносить масло можно даже на мокрую поверхность. Образовавшееся в итоге покрытие начинает само избавляться от трещинок, царапин и других мелких дефектов на кузове авто, а также восстанавливать его окраску. Ученые отмечают, что скорость восстановления крайне высока, поэтому «заживление» происходит прямо на глазах.

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