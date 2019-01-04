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НАУКА

Ученые создали нижнее белье для длительного ношения

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категория: НАУКА

Специалистами из организации Organic Basics, расположенной в Дании, было спроектировано нижнее белье, которое можно использовать неделями или даже месяцами.

По словам ученых, сильный запах возникает из-за появления разнообразных бактерий, зарождаемых в условиях, создаваемых человеческим потом. Однако новая технология обработки тканей позволяет предотвратить возникновение этих микроорганизмов. Эксперты отмечают, что благодаря особому продукту, состоящему из серебряного хлорида, им удалось снизить рост бактерий на 99,9 процента.

Мадс Фибигер, глава компании, уверяет, что носить эту одежду можно сколь угодно длительный период времени. Однако добровольцы не согласны с ним, отмечая, что уже на второй день чувствуют дискомфорт. По мнению исследователей, это связано с психологией, так как участники опыта попросту не могут принять тот факт, что им не нужно часто менять белье.

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