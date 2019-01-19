Ученые считают горбушу новой угрозой для косаток

За прошедшие годы ученые выявили сразу несколько причин падения численности косаток в Тихом океане: строительство плотин, загрязнение воды и сильная зашумленность, вызванная кораблями. Однако недавно они обнаружили нового весьма неожиданного виновника исчезновения этих морских млекопитающих – им оказалась горбуша.

Ученые, занимающиеся изучением семейства лососевых, просматривали данные на веб-сайте Центра исследований китов, который в последнее время занят анализом популяции косаток, и заметили поразительную тенденцию: за последние два десятилетия наибольшее количество китов погибло в четные годы, а не в нечетные.

В недавно опубликованной статье они предполагают, что эта закономерность напрямую связана с горбушей, которая возвращается в море Селиш между штатом Вашингтон и Канадой в огромных количествах один раз в два года. Исследователи подозревают, что большие скопления этой рыбы, возникшие в результате принятых людьми усилий по сохранению лососевых и изменений в океане, мешают китам охотиться на их любимую добычу – Чавычу.

Учитывая тяжелое положение косаток, которые, по словам многих должностных лиц, находятся на грани исчезновения, исследователи решили обнародовать свое открытие, не дожидаясь более глубоких расследований причин гибели большинства китов в четные годы.

«Главная цель нашего исследования заключается в публичном заявлении о двухлетней схеме, чтобы люди начали задумываться об этом важном и совершенно неожиданном факторе сокращения численности косаток. Необходимо понять, почему так происходит, ведь это может помочь в восстановлении популяции», – отметил один из авторов работы Грег Руджероне.

Руджероне является президентом Сиэтлских консультантов по природным ресурсам и бывшим председателем Независимого научного консультативного совета по реке Колумбия. Над этим исследованием также работали: Алан Спрингер из Университета Аляски в Фэрбенксе, Леон Шауль из Департамента по рыбному хозяйству и дичи Аляски и независимый исследователь Гус ван Влит из Аукского залива. Ранее в Аляске изучали, как именно горбуша конкурирует с другими видами за добычу.

После того как в новостях была рассказана история о борьбе косатки за жизнь своего детеныша – она носила мертвого малыша на голове в течение 17 дней, пытаясь его оживить – четыре биолога решили просмотреть данные на сайте Центра исследований китов. Благодаря их предыдущим исследованиям им потребовалось всего несколько минут, чтобы разглядеть тенденцию, которая ускользнула от внимания других ученых.

«Мы знаем, что некоторые годы являются благоприятными для китов, а другие – нет. Однако мы не заметили в этом двухлетней тенденции», – отметил Кен Балкомб, директор и основатель Центра, а также один из ведущих экспертов по Южным местам обитания китов-убийц.

Продолжая анализировать данные, исследователи обнаружили, что с 1998 по 2017 год, когда популяция китов сократилась с 92 до 76, в нечетные погибло в 3,5 раза меньше косаток (17), чем в четные (61). К тому же в нечетные годы было зафиксировано 32 успешных родов, а в нечетные – лишь 16.

Этой двухлетней тенденции не существовало в предыдущий 22-летний период (с 1976 по 1997 год), когда численность китов потихоньку восстанавливалась после бума на ловлю косаток для их демонстрации в аквариумах.

Однако в 1998 году добыча лосося была резко сокращена на фоне усилий по восстановлению популяции этой рыбы. Примерно в то же время произошло сильное изменение состояния океана, которое принесло пользу горбуше, особенно за счет увеличения численности зоопланктона, составляющего большую часть ее рациона.

Совокупное влияние изменений в океане и ограничений на промысел значительно помогло горбуше, которая и до этого являлась самым многочисленным видом лосося в северной части Тихого океана. Когда они возвращаются в море Селиш, на одну большую жирную чавычу приходятся 50 горбуш. Почти все горбуши возвращаются к своим изначальным потокам в нечетные годы, завершая тем самым свой двухлетний жизненный цикл, в отличие от других лососей, которые гораздо дольше остаются жить в океане.

Между тем численность чавычи все еще остается на низком уровне, а это несет огромную угрозу для косаток. Ученые отмечают, что эта ситуация не изменится к лучшему, пока не будут прорваны четыре плотины на реке Снейк. Специалисты считают, что увеличение количества горбуши в море в нечетные годы препятствует эхолокации, которую используют косатки, чтобы охотиться на более редких чавыч. Эти киты практически никогда не употребляют в пищу горбушу.

Согласно опубликованной теории киты испытывают стресс в нечетные годы из-за огромного количества горбуши – это влияет на их показатели репродуктивности и смертности. Именно по этой причине в четные годы умирают гораздо больше косаток.

Другая теория предполагает, что присутствие горбуши снижает количество пищи для чавычи, а, следовательно, уменьшает объем добычи для косаток. Исследователи также выдвигают противоположную гипотезу, согласно которой горбуша каким-то образом усиливает охотничьи навыки китов-убийц, улучшая их выживаемость в нечетные годы.