Ученые разработали новый метод лечения диабета с применением стволовых клеток

Ученые, работающие над созданием более эффективных методов лечения диабета, решили обратить более пристальное внимание на стволовые клетки. По их мнению, они могут быть превращены в клетки, способные производить инсулин – гормон, который контролирует уровень сахара в крови человека.

Однако специалисты столкнулись с одной серьезной проблемой: количество инсулина, вырабатываемого этими клетками, трудно контролировать.

Впрочем, изменив рецепт коаксиальных стволовых клеток человека и превратив их в бета-клетки, секретирующие инсулин, команда исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, смогла показать, что полученные ими клетки более чувствительны к колебаниям уровня глюкозы в крови.

Когда ученые трансплантировали бета-клетки мышам, которые не могли вырабатывать инсулин, те сразу же начали секретировать данный элемент в течение нескольких дней, а затем продолжали контролировать уровень сахара в крови у животных в течение нескольких месяцев.

Новое исследование было опубликовано 17 января в журнале Stem Cell Reports.

«Мы смогли преодолеть главный минус стволовых клеток, из-за которых не удавалось применять их для лечения диабета. Новые производящие инсулин клетки реагируют намного быстрее и эффективнее, когда сталкиваются с необходимостью контроля глюкозы в крови. Они ведут себя практически точно так же, как бета-клетки человека, не страдающего от данного заболевания», – отметил ведущий исследователь, доктор философии, а также доцент кафедры медицины и биомедицинской инженерии Джеффри Р. Миллман.

Теперь исследователи полагают, что пришло времени проверить, может ли тот же подход с применением стволовых клеток для производства инсулина и эффективного контроля уровня сахара в крови помочь людям.

Миллман был частью исследовательской группы Гарвардского университета, которая в 2014 году преобразовала клетки кожи в стволовые клетки, а в 2016 году сделала то же самое с клетками кожи, полученными от пациента с диабетом. Каждый раз стволовые клетки обрабатывались различными факторами роста, чтобы превратить их в инсулин-секретирующие бета-клетки. Однако последние не работали так, как надеялись специалисты.

«Раньше бета-клетки, которые мы создавали, могли секретировать инсулин в ответ на глюкозу, однако они были больше похожи на пожарные гидранты, чем на нормально работающие элементы, так как, либо вырабатывали слишком много инсулина, либо вообще не производили его», – отметил ученный.

Для данного исследования лаборатория Миллмана продолжила выращивать бета-клетки из стволовых клеток человека, однако ученые внесли множество изменений в «рецепт» получения инсулин-продуцирующих бета-клеток, обрабатывая клетки различными факторами в разное время по мере их роста и развития, чтобы помочь им созреть и функционировать более эффективно.

После того как этот процесс был завершен, исследователи пересадили бета-клетки мышам с диабетом и подавленной иммунной системой, чтобы они не отторгали клетки человека. Эти трансплантированные клетки продуцировали инсулин на уровнях, которые эффективно контролировали содержание сахара в крови у мышей, функционально излечивая их диабет в течение нескольких месяцев, что для большинства мышей, участвующих в исследовании, соответствовало продолжительности их жизни.

Как работник лаборатории, а не врач, Миллман отметил, что не может точно предсказать, когда такие клетки будут готовы к испытаниям на людях, но считает, что есть, как минимум, два способа, с помощью которых бета-клетки могут быть протестированы на человеке.

«Первый предполагает помещение клеток в капсулы геля с порами, достаточно маленькими, чтобы предотвратить проникновение иммунных клеток, но достаточно большими, чтобы позволить инсулину выйти. Другая идея заключается в использовании инструментов редактирования генов для изменения бета-клеток таким образом, дабы они смогли “спрятаться” от иммунной системы после имплантации», – добавил специалист.

Миллман заявил, что если бета-клетки, полученные из стволовых клеток, окажутся безопасными и эффективными для людей, страдающих диабетом, то его метод быстрого изготовления клеток может быть расширен до промышленного масштаба. В одной только лаборатории исследовательская команда способна вырастить более миллиарда бета-клеток всего за несколько недель.