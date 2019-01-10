Ученые пытаются создать шкалу для измерения боли

Боль колющая или жгущая? Измеряется по шкале от 1 до 10 или от 6 до 8?

Снова и снова 17-летняя Сара Тейлор изо всех сил пытается заставить врачей понять уровень ее боли, которая временами очень изнуряет тело девушки. Сначала специалисты изучали боль от поражающего суставы детского артрита, а затем от фибромиалгии.

«Это действительно тяжело, когда люди не видят или не понимают, насколько сильную боль ты испытываешь, так как зачастую им приходится верить тебе на слово, а иногда они этому попросту не верят», – отметила Тейлор.

Сейчас ученые следят за глазами Сары, чтобы выяснить, как реагируют ее зрачки, когда она чувствует боль и, когда не ощущает ее. Это часть проекта, связанного с разработкой первого объективного способа измерения боли.

«Если мы не можем измерить боль, то не сможем устранить ее», – отметила доктор Юлия Финкель, детский анестезиолог из Детского национального медицинского центра в Вашингтоне, которая изобрела экспериментальное устройство для отслеживания зрения.

Почти при любом визите к врачу у пациента измеряют температуру, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Однако не существует стетоскопа для боли. Пациенты должны самостоятельно рассказать доктору, насколько им плохо по условной 10-бальной шкале или диаграмме в виде смайликов с улыбающимися и хмурыми лицами.

Этот способ имеет множество изъянов. К примеру, врачи и медсестры должны сами догадываться об уровне боли у младенцев по их крикам и извиванию тел. К тому же боль, которую один человек оценивает в 7 баллов, другой может оценить лишь в 4 балла, так как привык к сильным болевым ощущениям или генетически более терпим к ним. Изменчивость от пациента к пациенту затрудняет проверку того, действительно ли новые болеутоляющие средства могут помочь им.

Кроме того, самостоятельная оценка не позволяет определить тип испытываемой боли – это одна из причин, почему специалистам приходится лечить методом проб и ошибок. Требуются ли человеку опиоиды? Или боль, как у Сары, лучше всего устранять лекарствами, воздействующими на нервы?

«Чувствовать боль очень неприятно, а вам приходится при этом ждать шесть недель или два месяца, чтобы увидеть, работает препарат или нет», – отметила Сара, которая использует целую комбинацию лекарств, иглоукалывание и физические упражнения, чтобы противостоять своей боли.

Национальный институт здравоохранения (NIH) поддерживает исследования в области так называемого «измерителя боли». «Подстегнутая кризисом опиоидов, поставленная перед нами задача заключается не только в том, чтобы показать, насколько сильную боль испытывает пациент, но и определить ее тип для подбора наиболее эффективного лекарства», – отметил доктор Фрэнсис Коллинз.

«Мы не создаем детектор лжи для боли. Мнение пациента для нас будет настолько же важным, как сейчас», – подчеркнул Дэвид Томас из Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками, курирующий исследование.

По всей стране ученые, финансируемые NIH, начали изучать сканирование мозга, реакцию зрачков и другие возможные маркеры боли в надежде «увидеть» ту самую боль, чтобы максимально эффективно лечить ее. Эти исследования находятся на ранней стадии, и неясно, как скоро могут появиться первые результаты.

«Не стоит ожидать обнаружения единственного сигнала боли. Мое видение состоит в том, что когда-нибудь мы соберем все найденные нами показатели и создадим своеобразный болевой отпечаток», – предположил Томас.

В NIH отмечают, что в одних только Соединенных Штатах ежедневно испытают боль около 25 миллионов человек. К ним можно отнести и Сару Тейлор. Сейчас она живет в Потомаке, штат Мэриленд. Она родилась в Австралии и уже в детстве у нее возникли опухшие, постоянные ноющие суставы ювенильного артрита. Она также страдает от мигрени и воспаления позвоночника. Затем два года назад все ее тело начало болеть от фибромиалгии. Из-за резкой вспышки, произошедшей прошлой зимой, ее госпитализировали на две недели.

Одним недавним утром Сара взобралась на стол для иглоукалывания в Детском национальном центре и оценила боль на 3 балла. Затем она широко открыла глаза, чтобы провести экспериментальный болевой тест.

«В течение 10 секунд будет вспышка света. Все, что вам нужно сделать, это попытаться не моргать», – сказал Кевин Джексон Саре, который установил напротив нее устройство слежения за зрачками, загруженное на смартфон.

«Глаза позволяют заглянуть в центры боли, расположенные в головном мозге», – заявляет Финкель, которая руководит исследованиями боли в Институте детских хирургических инноваций им. Шейха Заида.

Как? Некоторые чувствительные к боли нервы передают «ой» сигналы в мозг вдоль путей, которые также изменяют мышцы зрачков, когда реагируют на различные раздражители. Прибор Финкель отслеживает реакции зрачков на свет или безболезненную стимуляцию определенных нервных волокон, стремясь связать различные паттерны с разными уровнями и типами боли.

Рассмотрим стреляющую боль в области бедра и ноги при ишиасе: «Если вы начали принимать оксикодон из-за болей в седалищном нерве, то наверняка продолжите чувствовать боль. В чем причина этого? Опиоид, подобный оксикодону, приносит некоторое облегчение, притупляя восприятие боли, но не устраняет ее насовсем. Тем временем другой вид лекарства может блокировать боль, воздействия на нужные нервные волокна».

Изменения зрачков в состоянии покоя могут помочь в обнаружении и других наиболее эффективных лекарств. В прошлом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что поможет AlgometRx, биотехнологической компании, основанной Финкель, ускорить разработку устройства для быстрой проверки лекарств.

Заглянув еще глубже, ученые из Гарвардской и Массачусетской больниц общего профиля обнаружили, что исследования МРТ выявляют паттерны воспаления в головном мозге, которые определяют либо фибромиалгию, либо хроническую боль в спине.

Другие исследователи обнаружили изменения в мозговой активности (разные участки «загораются» при сканировании), которые сигнализируют об определенных типах боли. Третьи используют электроды на коже головы для измерения боли при помощи мозговых волн.

В конечном счете, NIH хочет выявить биологические маркеры, способные объяснить, почему некоторые люди выздоравливают от острой боли, в то время как у других развивается трудно поддающаяся лечению хроническая боль.

«Ваш мозг изменяется от боли. Шкала от нуля до 10 или смайлики с улыбающимися и хмурыми лицами никогда не смогут охватить всю совокупность болевых ощущений», – отметил Томас.