Ученые: присмотритесь к своим родственникам, чтобы узнать о своем долголетии

Исследователи отмечают, что, если вы родом из семьи с большим количеством долгожителей, то вам с высокой вероятностью удастся наследовать гены, связанные с долголетием. Речь идет не только о родителях, но также о тетушках и дядюшках.

Используя базы данных в Университете Юты и в голландской провинции Зеландия, ученые проанализировали родословные почти 315 000 человек из более чем 20 000 семей, начиная с 1740 года.

«Мы обнаружили, что чем больше у вас долгожителей в семье, тем меньше риск умереть в молодом возрасте», – отметил ведущий автор исследования Нильс ван ден Берг. Он является кандидатом наук в области молекулярной эпидемиологии в Лейденском университете в Нидерландах.

«Например, у людей, чьи родители смогли прожить долгую жизнь, шанс умереть в молодом и среднем возрасте на 31 процент ниже, чем у тех, у кого родители умерли сравнительно рано», – отметил Ван ден Берг во время пресс-релиза, прошедшего в Университете Юты.

Таких родителей исследователи относят к «лучшим выжившим». Речь идет о 10-процентной возрастной группе, члены которой родились в течение определенного периода времени.

«Более того, риск умереть в раннем возрасте у человека заметно снижается, даже если долгожителями оказались не его родителями, а тети и дяди», – добавил Ван ден Берг.

«В семьях с долгожителями родители могут передавать гены долголетия своим детям, даже если внешние факторы не позволили им достичь категории “лучших выживших”», – объяснил специалист.

Полученные данные подтверждают идею о том, что «у людей действительно есть гены долголетия», – сообщил Ван ден Берг.

Исследование было опубликовано в Сети 7 января в журнале Nature Communications.

Исследователи долгое время искали гены, связанные с долголетием, но выявить их гораздо труднее, чем гены болезней, отмечает соавтор исследования Элин Слагбум, профессор молекулярной эпидемиологии в Лейденском университете.

«Данное исследование привело к тому, что мы начали гораздо строже подбирать людей, у которых стоит искать соответствующие гены», – отметила Слагбум.

«Если вы изучаете случайную группу людей в возрасте старше 100 лет, то какими бы исключительными они ни были, весьма вероятно, что многие из них на самом деле не принадлежат к семействам, в которых долголетие является наследственным признаком. Их возраст, скорее всего, является случайностью, результатом здорового образа жизни или хороших условий проживания, поэтому он никак не отражается в их ДНК», – добавила специалист.