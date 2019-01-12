Ученые получили первую в истории фотографию черной дыры

Взято с Pixabay

Исследователи космоса отметили, что им, возможно, удалось получить качественную фотографию черной дыры, расположенной в центральной части нашей галактики.

Для этого астрономы применили целую сеть телескопов. Они направили ее в созвездие Стрельца, где в 26 000 световых годах от Солнечной системы, предположительно, находится сверхмассивный гравитационный объект. Саму черную дыру невозможно увидеть, так как от нее не исходит свет, поэтому ученые намереваются сфотографировать ее «тень» – это темная зона, которая соответствует горизонту событий.

На данный момент астрономы не могут сообщить, удалось ли им сделать фото нужного объекта. Точные данные будут получены этой весной. Сейчас специалисты занимаются обработкой присланных от телескопов сведений.