Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
Астрономия

Ученые обосновали возможность существования альтернативной Вселенной

Дата:
категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователями из Канады была выдвинута гипотеза о наличии параллельной Вселенной, в которой основной составляющей является антивещество, а время движется назад.

Данную теорию опубликовали астрофизики из канадского института. Они посчитали, что нужно спроектировать вселенскую модель, способную раскрыть природу всех явлений, которые мы наблюдаем в ней на данный момент времени. Это навело их на мысль, что у нашего «мира» имеется обратный двойник, возникший при Большом взрыве и созданный по правилам CPT-симметрии.

В этой антивселенной время идет назад, а пространство вывернуто на изнанку, так как вместо частиц присутствуют античастицы, однако остальные процессы действуют точно также. Доказать эту гипотезу сейчас невозможно, ведь во Вселенной не встречается антивещество. Зато с помощью нее удалось бы объяснить наличие столь огромного количества темной материи в космосе.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Российские ученые подвели первые итоги поиска «инопланетных сигналов»
  2. Ученые: Земля превратится в безжизненный Марс в будущем
  3. Ученые: темная материя может «нагреваться» и «перемещаться»

Эти новости могут вас заинтересовать

«Спектр-РГ» готовят к запуску в космос в 2018 году

Уфологи обнаружили инопланетные диски на неизвестной базе в Антарктиде

С Байконура запущена ракета «Протон-М» с военным спутником

NASA профинансирует проект российского ученого

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках