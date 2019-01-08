Ученые обосновали возможность существования альтернативной Вселенной

Исследователями из Канады была выдвинута гипотеза о наличии параллельной Вселенной, в которой основной составляющей является антивещество, а время движется назад.

Данную теорию опубликовали астрофизики из канадского института. Они посчитали, что нужно спроектировать вселенскую модель, способную раскрыть природу всех явлений, которые мы наблюдаем в ней на данный момент времени. Это навело их на мысль, что у нашего «мира» имеется обратный двойник, возникший при Большом взрыве и созданный по правилам CPT-симметрии.

В этой антивселенной время идет назад, а пространство вывернуто на изнанку, так как вместо частиц присутствуют античастицы, однако остальные процессы действуют точно также. Доказать эту гипотезу сейчас невозможно, ведь во Вселенной не встречается антивещество. Зато с помощью нее удалось бы объяснить наличие столь огромного количества темной материи в космосе.