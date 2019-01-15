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Астрономия

Ученые обнаружили обитаемую Супер-Землю недалеко от Солнца

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователи космического пространства нашли неподалеку от Солнца так называемую Супер-Землю, на которой может существовать жизнь.

Данная информация была представлена в ходе проведения очередного собрания Астрономического общества США. Специалисты недавно заметили холодную планету, вращающуюся рядом со звездой Барнарда. Она расположена всего в 6 световых годах от нашей системы. Ее назвали Барнарда b.

Несмотря на довольно близкое расположение к родному светилу, температура на поверхности экзопланеты составляет -150 градусов. Впрочем, некоторые специалисты уверены, что под толщей льда могут располагаться значительные объемы жидкой воды, в которой, возможно, обитают микроорганизмы. Правда, проверить эту теорию в ближайшем будущем нам не удастся.

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