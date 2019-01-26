Ученые обнаружили доказательство посещения пришельцами Древнего Египта

Исследователи случайно нашли в одной из каирских антикварных лавок папирус, созданный в Древнем Египте и доказывающий посещение этой страны пришельцами 3,5 тысячи лет назад.

По словам ученых, в документе рассказывается о прибытии представителей внеземной расы. Сначала местные жители заметили на небосводе огромный диск, объятый пламенем. Спустя несколько суток число НЛО заметно возросло. Очевидцы случившегося также отметили, что «диски летали так, словно являлись хозяевами Земли».

Интересен тот факт, что о посещении инопланетянами Египта также говорят изображения, которые высечены на древних плитах. Дело в том, что на них нарисованы различные НЛО, напоминающие звездолеты и ракеты.