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ЗДОРОВЬЕ

Ученые назвали основные симптомы рака

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категория: ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА, НАУКА

Работники Кливлендской клиники опубликовали список из основных симптомов, которые могут быть свидетельством о наличии рака у пациента.

В этот список попали следующие признаки:

  • Раны, которые долго не заживают.
  • Появление крови при мочеиспускании.
  • Наличие комков или утолщений в районе груди или другого участка тела.
  • Мочевой пузырь или кишечник начинают плохо функционировать.
  • Родинки начинают менять свой цвет и размер.
  • Становится трудно глотать.
  • Возникает сильный кашель, который продолжается длительный период времени.

Однако врачи добавляют, что многие из этих симптомов могут быть вызваны и другими болезнями, однако если они возникли, то нужно как можно скорее обратиться к специалисту для прохождения медицинского обследования.

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