Ученые назвали основные симптомы рака

Работники Кливлендской клиники опубликовали список из основных симптомов, которые могут быть свидетельством о наличии рака у пациента.
В этот список попали следующие признаки:
- Раны, которые долго не заживают.
- Появление крови при мочеиспускании.
- Наличие комков или утолщений в районе груди или другого участка тела.
- Мочевой пузырь или кишечник начинают плохо функционировать.
- Родинки начинают менять свой цвет и размер.
- Становится трудно глотать.
- Возникает сильный кашель, который продолжается длительный период времени.
Однако врачи добавляют, что многие из этих симптомов могут быть вызваны и другими болезнями, однако если они возникли, то нужно как можно скорее обратиться к специалисту для прохождения медицинского обследования.