Ученые назвали основные симптомы рака

Работники Кливлендской клиники опубликовали список из основных симптомов, которые могут быть свидетельством о наличии рака у пациента.

В этот список попали следующие признаки:

Раны, которые долго не заживают.

Появление крови при мочеиспускании.

Наличие комков или утолщений в районе груди или другого участка тела.

Мочевой пузырь или кишечник начинают плохо функционировать.

Родинки начинают менять свой цвет и размер.

Становится трудно глотать.

Возникает сильный кашель, который продолжается длительный период времени.

Однако врачи добавляют, что многие из этих симптомов могут быть вызваны и другими болезнями, однако если они возникли, то нужно как можно скорее обратиться к специалисту для прохождения медицинского обследования.