Ученые: люди наносят «катастрофический» ущерб планете употреблением неправильной пищи

Согласно важному исследованию, опубликованному в этот четверг, способ, которым человечество производит и употребляет пищу, должен радикально измениться, чтобы избежать миллионов смертей и «катастрофического» ущерба для планеты.

Ключом к решению обеих проблем является резкое изменение мировой диеты, которая должна включать в себя примерно вдвое меньше сахара и красного мяса, а также вдвое больше овощей, фруктов и орехов. Она была разработана консорциумом из трех дюжин исследователей и опубликована в медицинском журнале The Lancet.

«Мы находимся в катастрофической ситуации», – заявил журналистам AFP соавтор исследования Тим Лэнг, профессор Лондонского университета и лидер комиссии EAT-Lancet, которая составила 50-страничное исследование.

В настоящее время почти один миллиард человек страдает от постоянного чувства голода, а еще два миллиарда едят слишком много неправильной пищи, вызывающей целые эпидемии ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Согласно последнему докладу Глобального бремени болезней на нездоровую диету ежегодно приходится до 11 миллионов случаев преждевременной смерти, которых можно было избежать.

В то же время глобальная продовольственная система является крупнейшим источником выбросов парниковых газов, сильнейшим фактором утраты биоразнообразия в дикой природе и основной причиной распространения смертельно опасных водорослей вдоль побережья водоемов и внутренних водных путей.

К тому же сельское хозяйство, из-за которого люди трансформировали почти половину земной суши, потребляет около 70 процентов всего мирового запаса пресной воды.

«Чтобы иметь шанс прокормить 10 миллиардов человек в 2050 году в рамках границ нашей планеты (считается пределом Земли, при котором она сможет поглощать отрицательные эффекты от деятельности людей), мы должны принять здоровую диету, сократить количество пищевых отходов и инвестировать в технологии, снижающие негативное воздействие на окружающую среду», – отметил соавтор работы Йохан Рокстром, директор Постдамского института исследований воздействия изменения климата.

Где мясо?

«Это вполне выполнимо, но нам предстоит провести не что иное, как глобальную сельскохозяйственную революцию», – рассказал ученый журналистам AFP.

Краеугольным камнем «великой пищевой трансформации», о которой говорится в исследовании, является новая диета для людей, включающая около 2500 калорий в день.

«Мы не говорим, что все должны есть одинаково. Но в целом, особенно в богатых странах, это означает сокращение потребления мяса и молочных продуктов и значительное увеличение потребления растительной пищи», – отметил Лэнг по телефону.

Диета допускает употребление от семи до четырнадцати грамм красного мяса в день. Для сравнения – стандартная котлета для гамбургера весит от 125 до 150 граммов.

Для большинства богатых и множества развивающихся стран (например, Китай и Бразилия) это приведет к резкому снижению потребления мяса – в пять-десять раз.

Говядина является основным виновником сложившейся ситуации.

Мало того, что из-за крупнорогатого скота в атмосферу планеты поступает огромное количество метана, повышающего среднюю температуру Земли, так еще и во многих странах ежегодно вырубают миллионы гектаров леса ради создания новых пастбищ.

«Если говорить о климате, то мы знаем, что уголь является наиболее доступным ископаемым топливом, но при этом он сильнее всех загрязняет окружающую среду. В продовольственной отрасли его аналогом является говядина, выращенная с помощью зерна», – отметил Рокстром.

Требуется, по крайней мере, пять килограммов зерна, чтобы произвести один килограмм мяса.

И как только стейк или отбивная из баранины попадет на тарелку, около 30 процентов будут выкинуты в мусорное ведро.

Потребление молочных продуктов тоже следует ограничить примерно одной чашкой (250 грамм) цельного молока в день – или эквивалентным ему количеством сыра и йогурта. В неделю необходимо съедать не больше одного-двух яиц.

Критика

В то же время диета предусматривает более чем 100-процентное увеличение употребления бобовых, таких как горох и чечевица, а также овощей, фруктов и орехов.

Зерна считаются менее здоровыми источниками питательных веществ.

«Мы больше не можем кормить наше население здоровой пищей, и сбалансировано тратить планетарные ресурсы», – отметил главный редактор The Lancet Ричард Хортон.

«Впервые за 200 000 лет истории человечества мы сильно рассинхронизированы с планетой и природой».

Отчет вызвал гневную реакцию со стороны животноводческой и молочной промышленности, а также некоторых экспертов.

«Зачастую мы делаем все возможное, чтобы привлечь к своим исследованиям максимальное внимание, однако нам следует быть более ответственными, когда разрабатываем серьезную диетическую рекомендацию для всего мира», – отметил генеральный секретарь Европейской молочной ассоциации Александр Антон, отметив, что молочные продукты содержат в себе множество питательных веществ и витаминов.