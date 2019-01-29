SsangYong показала тизер кроссовера Actyon нового поколения

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong продемонстрировал первый кадр модели Actyon следующего поколения. Дебют новинки намечен на март 2019 года.

В мире данный автомобиль известен под другим названием – Korando. Судя по опубликованному изображению, он будет иметь менее высокий силуэт по сравнению с предшественницей, а также цифровую панель приборов и обновленную моторную гамму. Нельзя исключать возможности появления гибридной модификации.

К тому же компания занимается созданием электрокроссовера. Предыдущей весной она показала прототип e-SIV, оборудованный 190-сильным электродвигателем. На одной полной зарядке новинка может проехать до 450 километров. Правда, выход серийной версии модели все еще неизвестен.