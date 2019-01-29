Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

SsangYong показала тизер кроссовера Actyon нового поколения

Дата:
категория: АВТО

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong продемонстрировал первый кадр модели Actyon следующего поколения. Дебют новинки намечен на март 2019 года.

В мире данный автомобиль известен под другим названием – Korando. Судя по опубликованному изображению, он будет иметь менее высокий силуэт по сравнению с предшественницей, а также цифровую панель приборов и обновленную моторную гамму. Нельзя исключать возможности появления гибридной модификации.

К тому же компания занимается созданием электрокроссовера. Предыдущей весной она показала прототип e-SIV, оборудованный 190-сильным электродвигателем. На одной полной зарядке новинка может проехать до 450 километров. Правда, выход серийной версии модели все еще неизвестен.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В России скоро начнутся продажи китайского пикапа JAC T6
  2. Для кроссовера Lamborghini Urus выпущен внедорожный пакет улучшений
  3. В России стартовали продажи нового универсала Kia Ceed SW

Эти новости могут вас заинтересовать

Бывший технолог Tesla обвинил автоконцерн в обмане инвесторов

Hyundai показала обновленную версию седана Elantra

На тестах в США замечен новый электрогрузовик Tesla Semi

Опубликованы первые изображения нового кроссовера Nissan Kicks на базе Renault Duster

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках