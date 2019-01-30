Смартфон от «Яндекса» не пользуется популярностью у россиян

В информационном агентстве «Ведомости» отмечают, что «Яндексу» удалось реализовать всего 450 своих новых смартфонов за два неполных месяца.

В издании данную информацию получили от работников нескольких торговых сетей. Эксперты указывают, что столь небольшое количество проданных устройств означает, что гаджету не удалось заинтересовать российских покупателей. Возможно, причина этого заключается в его сравнительно высокой цене.

Стоимость «Яндекс.Телефона» составляет около 18 000 рублей. Его технические характеристики сопоставимы с параметрами аналогичных по цене устройств, однако он не может похвастаться уникальным дизайном или другими особенностями. Единственным его отличием является встроенный голосовой помощник «Алиса».