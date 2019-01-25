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АВТО

Скоро состоится дебют обновленного Geely S1 по цене Lada Vesta SW Cross

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категория: АВТО

Компания Geely из КНР принялась за дорожные испытания обновленной версии модели S1. Автомобиль был обнаружен на общественных дорогах Китая.

Если судить по размещенным фотоснимкам, то у автомобиля будет переделана радиаторная решетка, руль и бампера. В салоне установлен новейший комплекс мультимедиа с огромным сенсорным экраном. В плане размеров новинка практически идентична отечественной Lada Vesta SW Cross. Разные модификации могут быть оснащены шестью подушками безопасности, климат-контролем, парктроником, задней видеокамерой, кожаной отделкой и другими подобными опциями.

Под капотом автомобиля может оказаться бензиновый атмосферный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 103 «лошадки» или турбированный агрегат объемом 1,4 литра, выдающий 133 «лошади». Они могут работать с 5-скоростной МКПП или вариатором. Приобрести машину удастся уже этой весной всего за 70 тысяч юаней (около 680 тысяч рублей).

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