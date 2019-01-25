Скоро состоится дебют обновленного Geely S1 по цене Lada Vesta SW Cross

Компания Geely из КНР принялась за дорожные испытания обновленной версии модели S1. Автомобиль был обнаружен на общественных дорогах Китая.

Если судить по размещенным фотоснимкам, то у автомобиля будет переделана радиаторная решетка, руль и бампера. В салоне установлен новейший комплекс мультимедиа с огромным сенсорным экраном. В плане размеров новинка практически идентична отечественной Lada Vesta SW Cross. Разные модификации могут быть оснащены шестью подушками безопасности, климат-контролем, парктроником, задней видеокамерой, кожаной отделкой и другими подобными опциями.

Под капотом автомобиля может оказаться бензиновый атмосферный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 103 «лошадки» или турбированный агрегат объемом 1,4 литра, выдающий 133 «лошади». Они могут работать с 5-скоростной МКПП или вариатором. Приобрести машину удастся уже этой весной всего за 70 тысяч юаней (около 680 тысяч рублей).